'Süper besin' açıklaması gündeme oturdu! Canan Karatay: Korkmadan yiyin, eğer günde 2 adet tüketirseniz...
Beslenme konusundaki çıkışlarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay son sözleriyle yine gündemde. Canan Karatay, 'süper besin' açıklaması yaptı ve iftar ile sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi. Canan Karatay'a göre günde günde 2 adet 'süper besin'i tüketirseniz...
Ramazan ayına kısa bir süre kala sağlık beslenmeyle ilgili konular araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna değinen Canan Karatay'ın açıklamaları konuşuluyor.
Karatay, "Süper besin"i açıkladı ve sahur ile iftarda mutlaka 2 tane tüketilmesini tavsiye etti. İşte, Canan Karatay'ın "yanınızdan ayırmayın" da dediği o besin....
Ekmek, şeker gibi gıdaların sağlık açısından zararlı olduğu sürekli dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın vücuda olan inanılmaz etkilerini açıkladı.
Günde 2 adet tüketirseniz...
Özellikle köy yumurtasının faydalarından bahseden Karatay, günde 2 tane haşlanmış yumurta ile hastalıklara yakalanma riskini azaltabilirsiniz.