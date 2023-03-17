Altın fiyatları fırladı şubat rekoru geldi! Dolar, Euro, Bitcoin yükselişte 2023 yıl sonu tahmini çıldırttı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bir süredir düşüşte olan altın 17 Mart sabahı bir anda fırladı ve gram altın 1181 lira seviyesini gördü. Uzmanlara göre bu yükselişin devamı var. 2023 yılı tahminleri ne yönde?Öte yandan dolar ve Euro'da da yükseliş var. İşte piyasalarda son durum.

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Piyasalar resmen coştu altın, dolar, euro resmen uçtu. Önceki kapanışı bin 172 lira olan gram, sabah saatlerinde bin 181 lira seviyesine kadar çıkarak 1 Şubat'ta kırdığı rekora ulaştı.

Gram, çeyrek altın, dolar...

Şu sıralar gram altın 1.179, çeyrek altın 1.959, yarım altın 3.917, cumhuriyet altını 7.805 liradan alıcı buluyor. Euro ve dolar da yükseldi.Dolar 19.00, Euro 20.29 liradan işlem görüyor.

Ons altının önceki kapanışı bin 919 dolar seviyesiydi. 11.25 itibari ile ons altın 1.928,61 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin/USD %5,4 artışla 24.935 dolardan, Türk lirası karşısında ise 500.012 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) %3,3 artışla 1.713, Cardano (ADA) %1,7 artışla 0,332,Ripple (XRP) %0,6 artışla 0,37 dolar civarlarında bulunuyor.

2023 yıl sonu altın tahmini

Citigroup’tan 2023 için yeni bir altın tahmini yapıldı. Amerikan finans kuruluşu altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1.900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

TD Securities ons altının yılın geri kalanında 1.925 doların üzerinde hareket edeceğini savunuyor.

İslam Memiş'ten gram altın açıklaması

Altında toplarlanmanın hızlı olacağını belirten İslam Memiş, "Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. " dedi.