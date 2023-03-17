BIST 5.281
DOLAR 19,00
EURO 20,26
ALTIN 1.178,37
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ’den 50 ilde 575 arsa satışı ayrıntılar belli oldu

TOKİ’den 50 ilde 575 arsa satışı ayrıntılar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

Abone ol

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunan 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.
Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adnan Oktar'ın 'Kozmik Malikane'si ona satılmış! Rus milyarder villaya bakın ne kadar ödemiş
Adnan Oktar'ın 'Kozmik Malikane'si ona satılmış! Rus milyarder villaya bakın ne kadar ödemiş
Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı ribaundlar can yaktı
Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı ribaundlar can yaktı
Türk dünyasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarı dileği
Türk dünyasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarı dileği
ABD’de kedi sevdalısı Türk'ün kedi yavrularını verme şartı duygulandırdı
ABD’de kedi sevdalısı Türk'ün kedi yavrularını verme şartı duygulandırdı
PTT 2023 personel alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler?
PTT 2023 personel alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler?
Merkez Bankası "enflasyon ve dolar artacak, faiz ve büyüme düşecek" dedi
Merkez Bankası "enflasyon ve dolar artacak, faiz ve büyüme düşecek" dedi
Vahit Kirişçi ne dedi toprak suya karıştı sözleri dile düştü Vahit Kirişçi aslen nereli?
Vahit Kirişçi ne dedi toprak suya karıştı sözleri dile düştü Vahit Kirişçi aslen nereli?
Bakan Murat Kurum 'ilk kez' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşümde yeni dönem
Bakan Murat Kurum 'ilk kez' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşümde yeni dönem
Vahit Kirişçi'nin toprak suya karıştı açıklaması muhalefetin ekmeğine yağ sürdü
Vahit Kirişçi'nin toprak suya karıştı açıklaması muhalefetin ekmeğine yağ sürdü
Kar fena bastırdı okullar tatil edildi
Kar fena bastırdı okullar tatil edildi
5 bin lira kira isteyen ev sahibinden büyük vicdansızlık! Gözyaşlarına boğuldu: "Bu kadar olmaz ki..."
5 bin lira kira isteyen ev sahibinden büyük vicdansızlık! Gözyaşlarına boğuldu: "Bu kadar olmaz ki..."
Yalova Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Vefa Selman, CHP'den milletvekili adayı oldu
Yalova Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Vefa Selman, CHP'den milletvekili adayı oldu