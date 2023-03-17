Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alımı yapan PTT'nin 2023 yılında personel alımı yapıp, yapmayacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında konu ile ilgili aramalar hız kazanırken, en çok merak edilenlerin başında "PTT 2023 personel alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler?" sorularının cevapları oldu. Peki PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar

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Her yıl olduğu gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda çalışmak isteyen adayların gözü kulağı yapılacak olan açıklamaya çevirilirken arama motorlarında "PTT 2023 personel alımı" ile ilgili detaylar sık sık araştırılmaya başlandı. Peki geçtiğimiz yıllarda kadrosunda bulunan açığa göre alım yapan PTT, 2023 yılı için personel alım takvimini açıkladı mı? PTT 2023 personel alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte PTT 2023 personel alımı ile ilgili son dakika gelişmelerini sizleri için haberimizde derledik...

PTT 2023 personel alımı için açıklama yaptı mı?

Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı detayları için bekleyiş devam ediyor. 2023 yılında yapılması planlanan PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

PTT 2023 personel alımı ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımına ilişkin güncel bir ilan ve açıklama bulunmuyor.

2023 yılında PTT'nin personel alımı yapması bekleniyor. Ancak henüz alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları belli olmadı.

PTT tarafından yayınlanacak ilan ile birlikte alım yapılacak kadrolar açıklanacak. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.