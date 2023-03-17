Merkez Bankası "enflasyon ve dolar artacak, faiz ve büyüme düşecek" dedi

Merkez Bankası'nın mart ayı piyasa anketi sonuçlarını açıkladı. MB'nin anketine göre dolar, enflasyon ve cari açık beklentisi artarken, faiz ve büyüme beklentisi düştü.

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Merkez Bankası (TCMB), mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,10 TL ve 23,52 TL olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi düştü

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9 iken, bu anket döneminde yüzde 8,50 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9 iken bu anket döneminde yüzde 8,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi arttı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi düştü

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Cari açık beklentisi arttı

Katılımcıların 2023 yılı cari açık beklentisi bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolarken, mart anketinde 36 milyar dolar oldu.

2024 yılı cari açık beklentisi de iki anket döneminde sırasıyla 21,6 milyar dolar ve 25,9 milyar dolar olarak açıklandı.