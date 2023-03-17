Vahit Kirişçi ne dedi toprak suya karıştı sözleri dile düştü Vahit Kirişçi aslen nereli?

Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinin ardından hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 17'ye çıktı. Türkiye'nin bağrı deprem felaketinin ardından sel afeti ile yanarken Vahit Kirişçi'nin açıklaması gündem oldu. 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu diyen Vahit Kirişçi'nin hayatı yeniden merak edildi. Aslen Kahramanmaraşlı olan Vahit Kirişçi 62 yaşında. Hanife Kirişci ile evli ve 3 çocuğu var.

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Şanlıurfa'da sel afetinin bugün 3. günü fakat bölgedeki tablo hala çok vahim. 11 ili yıkan büyük depremin ardından yaralar sarılmaya başlanmışken Şanlıurfa'dan gelen sel son 65 yılın en büyük sel felaketi yeniden yüreklerimizi dağladı. Şu ana kadar sel fekaletinde 17 kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Türkiye sel felaketine üzülürken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması olay oldu sosyal medyanın gündemine düştü. Bu açıklamanın ardından Vahit Kirişçi'nin hayatı da yeniden merak edildi. Vahit Kirişçi 62 yaşında ve aslen Kahramanmaraşlı. 3 çocuk babası olan Vahit Kirişçi'nin eşi Hanife Kirişçi'dir.

Bir televizyon kanalına konut olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sel felaketi hakkında yaptığı açıklama ile bir anda gündem oldu. Vahit Kirişçi'nin "Evet 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu" yorumu sosyal medyadan büyük tepki aldı. Muhalefetin ekmeğine yağ sürdü yorumlarının yapıldığı bu 'talihsiz' açıklama sonrası Vahit Kirişçi'nin hayatı, eşi yeniden merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu.

Kirişçi, bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz." dedi.

Vahit Kirişçi kimdir?

4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Doçent, 2001'de Profesör oldu.

16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. İngilizce bilen KİRİŞCİ, evli ve 3 çocuk babasıdır.