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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alıp aday oldu! Sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alıp aday oldu! Sürpriz isim

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı için başvurular sürüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, adaylık başvurusu yapan sürpriz bir ismi duyurdu. Selvi,  "Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak siyasete atıldı. AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu." diye yazdı.

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"Seçim gongu çaldı, milletvekili adaylığı için müracaatlar başladı. İktidarıyla, muhalefetiyle tam anlamıyla bir adaylık fırtınası yaşanıyor." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ahmet Çotuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak siyasete atıldığını belirtti. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Çotuk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fizyoterapisti olarak en yakınındaki isimlerden biriydi. Ama bunu hiçbir zaman ön plana çıkarmadı. Hatta 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler Marmaris’e baskın yaptıklarında Ahmet Çotuk ve sağlık görevlileri kurşunların arasında kalmışlardı. FETÖ’cüler ölü ya da diri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ele geçirmek istiyorlardı. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinin bulunduğu otele silahlı baskın yaptılar. Ahmet Çotuk o çatışmayı baştan sona yaşadı. Her defasında “Marmaris baskınını kitap yap” diye öneride bulunduğum Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak siyasete atıldı. AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.

Siyasette güzel insanların sayısının artması dileğiyle...

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