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Belçika'da oğluyla evden ayrılan kayıp olan Fatma'dan kötü haber

Belçika'da oğluyla evden ayrılan kayıp olan Fatma'dan kötü haber

BELÇİKA'da 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla evden ayrılan Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda sınırındaki nehirde bulundu.

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Belçika'nın Oupeye kasabasında Fatma Bayram, eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğlu Nail'i de yanına alarak evden ayrıldı.

Eşinin aynı günün gecesi karakola giderek kayıp ihbarı yapmasının ardından, 38 yaşındaki Fatma Bayram'ın otomobili, yakınlardaki bir kasabada Maas Nehri kenarında bulundu.

Cep telefonu ve anahtarları hâlâ otomobilde olmasına rağmen Fatma Bayram ile 5 yaşındaki oğlunun izine rastlanmadı.

Belçika makamları bölgede büyük bir arama operasyonu başlattı. Tekneler, dalgıçlar ve özel eğitimli köpeklerin katıldığı arama çalışmalarında ertesi sabah Nail'in cesedi suda bulundu. Çocuğun boğularak öldüğü belirlendi.

Otomobilini bıraktığı yerden 15 km uzakta bulundu

Liege Savcılığı'nın talimatı ile günlerdir devam eden aramaların sonunda Fatma Bayram'ın cesedi, otomobilini bıraktığı rıhtımın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hollanda'nın Maastricht kenti yakınlarında bulundu.

Belçikalı yetkililer, Bayram'ın oğluyla birlikte suya atladıktan hemen sonra hayatını kaybettiğini ve cesedinin akıntıyla Hollanda sınırına sürüklendiğini düşünüyor.

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