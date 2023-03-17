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Oylamaya dakikalar karar Fransa Başbakanı'nın kararı halkı sokaklara döktü

Oylamaya dakikalar karar Fransa Başbakanı'nın kararı halkı sokaklara döktü

Fransa hükümeti, son anda emeklilik yaşını 2 yıl yükseltmeyi öngören tartışmalı emeklilik yasasında, Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakma kararı aldı. Emmanuel Macron hükümetinin bu kararı sonrası, başkent Paris'te binlerce kişi protesto için sokaklara çıktı.

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Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı son aylarda ülkede hararetli tartışmalara ve grevlere neden oluyordu.

Tasarı Perşembe günü Senato'da kabul edildi ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokarak, meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe sokma kararı aldı.

Ulusal Meclis'te tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk garantilenmemişti.
Muhalefet milletvekilleri parlamentoyu baypas kararına tepki gösterirken, binlerce kişi de protesto için sokaklara çıktı.

Muhalefetteki aşırı sağcı Marine Le Pen, karar sonrası Emmanuel Macron hükümeti için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.
Solcu La France Insoumise (LFI) (Boyun Eğmeyen Fransa) Partisi'nin lideri Mathilde Panot da, Macron'u ülkeyi bir hükümet krizine sokmakla suçladı.
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sokağa çıkanlar, ulusal marşı söyleyerek ve sendika bayrakları sallayarak kararı protesto etti.
Gece saatlerinde protestocularla polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı.
Paris'teki Concorde Meydanı'nda ateş yakan protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Fransız haber ajansı AFP, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sendikalar yasayı protesto etmeyi sürdüreceklerini ve 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.

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