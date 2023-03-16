BIST 5.230
DOLAR 19,00
EURO 20,19
ALTIN 1.172,96
HABER /  SPOR

Belhanda'nın cezası belli oldu

Belhanda'nın cezası belli oldu

PFDK, Adana Demirsporlu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli Adnan Januzaj'a 2 maç men cezası verdi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel: HDP ile görüşme yarın olabilir
Özgür Özel: HDP ile görüşme yarın olabilir
Naci Görür'den Bolu depremiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Buranın kırılmasını bekliyorduk
Naci Görür'den Bolu depremiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Buranın kırılmasını bekliyorduk
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarına hakim olamadı
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarına hakim olamadı
Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu
Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak
Fenerbahçe-Sevilla maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Sevilla maçı (CANLI YAYIN)
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann'dan Kılıçdaroğlu'na destek
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann'dan Kılıçdaroğlu'na destek
Togg'un T10X modeli için ön siparişi başladı
Togg'un T10X modeli için ön siparişi başladı
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var
Esad'dan Erdoğan açıklaması: Kendisiyle görüşürüm ama iki şartım var
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Çocuğu hasta olan kadın mahkumlar için yargıda yeni düzenleme
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak
Türkiye sayesinde dünya 60 gün daha nefes alacak