Togg'un T10X modeli için ön siparişi başladı

Togg'un 953 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan T10X modeli için ön siparişler alınıyor.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişlerin alımına başladı.

Sosyal medya hesabından duyurulan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ön siparişler 27 Mart'a kadar sürecek

Ön siparişler 27 Mart tarihine kadar "www.togg.com.tr" ve ya indirilen Trumore uygulamasından yapılabilecek.

Togg'dan yapılan açıklama

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

T10X ön siparişi başladı.

27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Trumore’u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın.

Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

60 bin TL ön ödeme

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.