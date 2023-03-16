Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı! Konut satışlarında şoke eden rakamlar

KAHRAMANMARAŞ'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler 6 şubat günü Türkiye'yi yasa boğmuştu. İki büyük depremin ardından 11 ilde binlerce bina yıkılırken deprem sonrası konut satışları da adeta paraşütsüz çakıldı. Açıklanan rakamlar şoke ederken depremden etkilenmeyen bölgelerde konut satışının düşüşe geçmesi dikkat çekti.

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6 Şubat günü Kahmaranmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından harekete geçen vatandaşlar oturdukları evlerin dayanıklık testlerini yaptırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in açıkladığı rakamlara göre depremden etkilenmeyen illerde de konut satışlarının oldukça düşmesi dikkatlerken kaçmadı. Hatta açıklanan verilerde pandeminin yaşandığı 2022 yılının mayıs ayından itibaren kaydedilen en düşük seviyede olduğu gözlemlendi. İşte detaylar...

Deprem sonrası paraşütsüz çakıldı

Binaların depreme dayanıklı olması konusunda yaşanan tereddütler, insanların konut satın alma oranında da düşüşlerin meydana gelmesine neden oldu. Ülke genelinde konut satışı şubat ayında yıllık bazda yüzde 18 azaldı ve 80 bin 31 adet konutun satıldığı açıklandı. Açıklanan bu veri, pandeminin yaşandığı 2022 yılının mayıs ayından itibaren kaydedilen en düşük seviye oldu.

Yabancının ilgisi azaldı, yüzde 27 düşüş!

Açıklanan verilere göre, banka kredili konut satışlarının da şubat ayında yüzde 12,7 oranın da düştü. Peşin ve senet gibi diğer satış türlerinde de yüzde 19,3 oranında bir azalmanın gerçekleştiği açıklandı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,3 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışlarında da yüzde 17,7 oranında bir azalma meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerde, yabancılara yapılan konut satışlarının da şubat ayında, 2022 yılının şubat ayına göre, yüzde 27 oranın da azaldığı bilgisi yer aldı. Yabancıya konut satışında ilk sırada ise, 1.261 konut ile Antalya yer aldı.

Kampanyalar beklenen ilgiyi görmedi

Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için hazırlanan kampanya da 24 Şubat tarihinde devreye girdi. Meydana gelen depremlerden dolayı başlatılan konut kampanyası da beklenilen ilgiyi görmedi. Kredi faizinin yüzde 0,69’a düşürülmesi ve vadenin de 15 yıla çıkartılması ile konut kampanyasının mart satışlarında daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.