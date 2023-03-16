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Şanlıurfa ve Adıyaman'daki selden acı haberler geliyor! Ölenlerin sayısı yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki selden acı haberler geliyor! Ölenlerin sayısı yükseldi

Depremin yıktığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün de sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde Şanlıurfa'da 14 kişi, Adıyaman'da 2 kişi olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 2 bine yakın evde hasar tespit edildi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman, son yılların en yoğun yağışı nedeniyle dün sele teslim oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Şanlıurfa Valiliği, dere ve kanal yataklarından uzak durulmasını, bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi.

Son olarak dün Şanlıurfa'da 12 kişi, Adıyaman'da 2 kişi olmak üzere 14 kişinin yaşamını kaybettiği açıklanırken, bugün Şanlıurfa'da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi.

4 kişi yoğun bakımda, 6 kişi serviste yatıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da 14 ve Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi" dedi.

2 bine yakın evde hasar var

Şanlıurfa Valiliği, dün etkili olan sel baskınları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 14 olduğunu, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü, 2 bine yakın ev ve iş yerinde hasar tespiti yapıldığını bildirdi.

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