Afyonkarahisar Valiliği’nden çift maaş açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği’nden, Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Sayıştay tarafından denetlendiği ve yönetim kurulunda bugüne kadar valiler ve belediye başkanların olduğu belirtildi.

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Afyonkarahisar Valiliği’nden ‘Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı çift maaş alıyor' haberleri ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kısa adı AFJET olan Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin jeotermal su kaynaklarıyla bölgesel ısıtma tesisleri kurmak, dönüş suları ile seralara su temin etmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 1994 tarihinde kurulduğu kaydedildi.

Şirketin Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yüzde 59.41, Afyonkarahisar Belediyesi yüzde 26.67, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 6.03, Yüntaş A.Ş yüzde 7.17, Afyon Eğitim Vakfı yüzde 0.50, Afyonkarahisar Ticaret Borsası 0.20, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yüzde 0.02 hissedarı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Mevzuat gereği, anonim şirket olan, AFJET A.Ş.’nin de yönetim kurulu olması gerektiğinden, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklık yapısına uygun olarak iştirak sahibi olan kurumlar ve meslek kuruluşlarından Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar, valiler, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ATSO başkanları ile ortaklık yapısında bulunan diğer kurumların paylarına göre atadıkları kişilerle birlikte yönetim kurulları oluşturulmuştur. AFJET A.Ş., Türk Ticaret Kanunu’na tabi olması yanında ortaklık yapısı nedeniyle ayrıca Sayıştay tarafından da denetlenmektedir. Tüm bunlar şeffaflıkla ortada iken, ortada gizli ve kanuni olmayan bir durum olduğu algısı oluşturma çabasıyla yönetim kurulu başkanımıza ve üyelerimize yönelik saldırıların iyi niyetli olmadığı düşünülmektedir. Ülkemizin ve şehrimizin örnek girişimlerinden, başarılı temiz enerji projelerinden biri olan AFJET A.Ş. olarak hukuki haklarımızı mahfuz tutarak, ilgili konuda bilgilendirme yapmayı görev kabul ediyoruz” ifadelerine yer verildi.