Van'da hissedilen deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması İran şiddetli sallandı

VAN'da yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildiğini açıkladı. 5.3'lük deprem sonrası İran'da saat 15:17'de ikinci bir deprem meydana geldi.

Abone ol

İran'da, Van'da da hissedilen deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.47'de Khoy merkezli Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15 km derinlikte gerçekleşen deprem Van'ın Başkale (69 km uzaklıkta) ilçesinde de hissedildi.

İran ikinci kez sallandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Hoy kentinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 15.17'de meydana gelen depremin derinliğinin 16 kilometre olduğu belirtildi. Merkez üssü Hoy kenti olan deprem, Salmas ve Urmiye'de de hissedildi.