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Yer Bilimci Naci Görür'den dikkat çeken deprem açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yer Bilimci Naci Görür'den dikkat çeken deprem açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası herkesi büyük korku sardı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür “Adana’ya deprem bir şey yapmaz diyemeyiz. Ama Adana depreme dirençli hale getirilebilir” dedi.

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Adana Deprem Eylem Planı Çalışmaları çerçevesinde Bilimin Rehberliğinde Depreme Dayanıklı Kent Paneli bugün gerçekleşti.

Burada bir konuşma yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana havzasının deprem levhasına yakın olduğunun altını çizerek, “Dünyanın en büyük depremleri levha sınırlarında meydana gelir. Yani bu durum milyonlarca sene devam edecektir.

"Depreme direnen kentler oluşturabiliriz"

‘Adana’ya deprem bir şey yapmaz’ diyemeyiz. Ama Adana depreme dirençli hale getirilebilir. Eğer biz Türk milleti olarak neslimizi burada sürdüreceksek depremleri durduramayacağımıza göre depreme direnen kentler oluşturabiliriz.

"Depremler 13 milyon yıl önce başladı ve devam edecek"

Tıpkı Japonlar, Amerikalılar, Çinliler gibi. Adanalılar da Türkiye’ye örnek olmalı. Bu iş öyle zor değil. Kent dediğimiz zaman 6 tane bileşen var. Yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre-ekosistem ve ekonomi. Bu 6 bileşin deprem dirençli hale getireceksin. Depremler 13 milyon yıl önce başladı ve devam edecek. Durduramazsanız. Yapılacak tek şey deprem dirençli yerler yapmak” diye konuştu.

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