Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Beklenen haber geldi: Mart ayının ödemesi yapıldı

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Mart ayında ödemesi yapılacak olan KYK burs ve kredisinin ne zaman yatırılacağındaydı. Müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" diyerek ödemelerin yapılmasın başlandığını duyurdu.

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Dolar kurunda yaşanan hareketliliğin ardından pek çok şeye gelen zamlar öğrencinin belini bükerken, her ay düzenli olarak yatırılan ve bir nevi ilaç gibi gelen KYK burs ve kredilerinin Mart ayı ödemeleri yapılmaya başladı. Günlerdir arama motorlarında "KYK bursu ne zaman yatacak?, "KYK kredi ödemesi mart ayı yapıldı mı?" sorularının cevaplarını araştıran öğrencilere müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. İşte detaylar...

Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Gençlere yönelik konuşmasında Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklama da GSB burs öğrenim kredisi ödemelerinin Mart ayı ile ilgili ödemeleri yatırılmaya başlandı Her koşulda Gençlik ve Spor Bakanlığı yanınızda olacak diye açıklama da bulundu.

Ödemeler ne göre yapılıyor?

TC kimlik numarasına göre kredi ödemesi ve KYK ödemelerinin yapılacağı söylenen ödemelerle ilgili ödemelerin son hanesine bakılarak hesaplara para yatırılacağı açıklandı.

TC numarası bu rakamlarda olanlar belirtilen tarihlerde yatırılan paraları çekebilecekler. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberde öğrencilere özel katkı kredisi ve kredi alan öğrencilerin alacağı paraların TC numarasının son haneye göre verileceği açıklandı. Öğrenim süresinin bitimi ile öğrenciler iki yıl sonradan kredi ödemelerini yapabilecekler.

Hesaplarına yatırılacak paranın çekilebileceğini açıklayan Kasapoğlu gençlere yaptığı konuşmada paraların yatırıldığını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ödemelerinin yattıktan sonra paralarını atm yolu ile çekebilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin burslarını çekebilecekleri krediler için ödemelere başlandığı duyuruldu.

Yükseköğrenim gören maddi gücü olmayan öğrencilere verdiği borç olarak verilen destekli başvuru şartlarına uygun olanlar bu haktan yararlanabilecekler. Öğrencilerin krediden yararlanmaları onlara destek vererek eğitimlerini rahat şekilde tamamlamalarında katkı sağlamaktadır. Ödemelerin öğrencilerin eğitim için aldıkları burs 2 yıl sonrasında ödemeleri başlanmakta ve aylık taksitlerle kolay şekilde ödemelerini gerçekleştirmektedir. Eğitimde durumu olmayanlar için fırsat olan bu burslar öğrencilerin bölümlerine ve sınıflarına göre farklılık göstermektedir.