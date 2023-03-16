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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" dedi.

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Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kritik açıklamalar geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce,  “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” dedi.

İnce, “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.” ifadesini kullandı.

"İlk turda Erdoğan 3. olursa da şaşırmam"

Altaylı, İnce'nin bu sabah kendisine, "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" mesajını yolladığını yazdı. 

"CHP'den el uzatılmasını bekliyor"

Altaylı İnce'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın." yorumunu yaptı. 

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