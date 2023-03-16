Bir kıtlatayım geçer nasılsa demeyin boyun ağrısı gizli tümörün habercisi olabilir

Özellikle masa başı bir işte çalışıyorsanız çoğu zaman boynunuzdaki ağrı ile irkilir ve aslında saatlerdir masa başından hiç kalmadığınızı anlarsınız. Birçoğumuzun gün içinde sıkça yaşadığı ama önemsemedi boyun ağrısı aslında çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyormuş. Aman dikkat gün içinde boyun ağrılarınız dayanılmaz oluyorsa hemen bir uzmana görünün.

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Gün içinde birçoğumuz farkına bile varmadan elini boynuna götürür ve esneme hareketleri yapar. Aslında çoğumuzun bilinçsiz bir şekilde yaptığı bu eylem size artık durmanız gerektiğini söyleyen bir durumdur. Özellikle masa başı bir işiniz varsa bazen saatlerce o masadan kalkmaz ve uzun süreler ekrana bakmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda vücudunuz size biraz nefes almanız için sinyal yollar. Boyunda meydana gelen ağrılar da bunlardan biridir. Bir çoğumuz boyunda meydana gelen ağrıları göz ardı etsek de aslında bu ağrılar bize ciddi hastalıkların kapımızı çalmak üzere olduğunun sinyalini verir! Tümöre kadar giden bu hastalıklar için siz de aman erkenden önleminizi alın nasıl mı? Bu sorunun cevabını bize Op. Dr. İsmail Bozkurt veriyor.

Op. Dr. İsmail Bozkurt, omurilik tümörlerinin oluştuğu bölgeye göre ikiye ayrıldığını ifade etti. Omurilik zarı dışı ve omurilik zarı içi tümörlerin oluştuğu bölgeler olarak belirtildi. Omurilik tümör oluşumunda genetik faktörlerin ve radyasyona maruz kalmanın etkisinin olduğu düşünülse de uzman isim bu tümörlerin oluşumunun nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtti. Tümörün oluştuğu bölgelere göre semptomlar farklılık gösterse de genel olarak tümör belirtileri şu şekilde sıralandı;

Sırt ve boyundaki şiddetli ağrılar aman ciddiye alın!

Kol ve bacaklarda uyuşukluk, güçsüzlük ve kas zayıflığı,

Yürümekte zorluk çekme,

Denge sorunlarının meydana gelmesi,

Bağırsak çalışmasında değişikliklerin oluşması,

İdrar kaçırma ya da idrar yapmakta zorluk

Omurilikteki şişlik önemseyin!

Omurilik tümörü tanısında ilk olarak hastanın sağlık geçmişi ve meydana gelen belirtilere göre nörolojik muayene yapılmaktadır. Bu işlemin ardından MR, bilgisayarlı tomografi, direkt grafi ve kemik sintigrafisi tümörün tanısının netleştirmek için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, tümör varlığının tespit edilmesi ile tümörün nedenini anlamak ve tümörün türünü tespit etmek için biyopsi yapılmaktadır.