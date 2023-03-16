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Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti

Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da İsias Otel'de ölenlerin aileleriyle bir araya gelecek

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İsias Otel'de ölenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere KKTC'ye gitti.

Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti

Kılıçdaroğlu, "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" dedi.

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