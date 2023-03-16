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Ekrem İmamoğlu İstanbul'da sadece bina güçlendirme için gereken kaynağı açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da sadece bina güçlendirme için gereken kaynağı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla büyükşehir belediyemizin yaklaşık 5 yıllık bütçesi kadar." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Deprem Seferberliği Toplantısı’nda konuştu. İmamoğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Depremde insanlarımızı kaybettik, sel oldu, Şanlıurfa’da daha yeni yapılmış altyapı mekanizması yüzünden kaybetmek zorunda kaldık. Kahramanmaraş depremi milat olmalı.

99 depremi için de aynı şeyleri söyledik, milat olacak dedik ama olamadı. Gerekli direnci gösteremedik. Eğri oturalım, doğru konuşalım gerekli adımaları atamadık. Üzerinden 24 sene geçmesine rağmen gerekli tedbirleri alamadık, gerekli düzenlemeler yapılmadı. Eğer o gün bu düzenlemeler yapılmış olsaydı en az 50 bin insanımızın öldüğü depremlerde bu denli insanımızı kaybetmezdik, bunca ekonomik yıkım, kaygı hali olmazdı.

Bizler görevlerimizde olduğumuz sürece hiçbir zaman böyle bir ortamı memleketimize, milletimize, şehirlerimize yaşatmayacağız. 2023 yılı bambaşka duygularla karşılamak istediğimiz yıl idi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız yılımız. Bizlere ve burada bulunan insanlara en üst seviyede sorumluluk düşmekte.

Biz ister miydik 2023 yılını afetler ve yıkımlar yılı olarak karşılayalım ama ne yazık ki öyle oldu. 2023 yılını çok kıymetli bir başlangıç, çok önemli bir sorumluluk yılı, afetlere ve yıkımlarına karşı milat olarak başlatabiliriz. Yarınlarda çocuklarımıza ve gençlerimize böyle yıkımları yaşatmamak için birlikte hareket etmeliyiz.

Bu büyük değişim sadece burada iki belediye başkanının ya da ülkeninin tüm belediye başkanlarının çabasıyla başarıya ulaşması mümkün değil. Çok daha geniş iş birliğine ihtiyaç var.

Kaynaklarımızı kullanırken önceliği  afet ve depremle mücadeleye vermek zorundayız.

Sorunun çözümünün merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında çok yakın bir iş birliği gerektirdiği gerçeğini de unutamayız. Uluslararası kurum ve kaynakları da süreci başarılı biçimde dahil etmek zorundayız. STK’ları, vatandaşlarımızı bu iş birliğe dahil etmemiz gerekiyor.

İstanbul’da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla büyükşehir belediyemizin yaklaşık 5 yıllık bütçesi kadar."

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