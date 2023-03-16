BIST 5.202
DOLAR 19,00
EURO 20,21
ALTIN 1.171,60
HABER /  GÜNCEL

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.

Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK duyurdu: İttifaklar için 24 Mart son gün
YSK duyurdu: İttifaklar için 24 Mart son gün
ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'ya sıçradı piyasalarda Credit Suisse paniği
ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'ya sıçradı piyasalarda Credit Suisse paniği
Bursa'da okuldaki küfürlü tartışma sokağa taşınca kan aktı
Bursa'da okuldaki küfürlü tartışma sokağa taşınca kan aktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Kuzey Irak'ta helikopter düştü! TSK helikopteri dediler PKK helikopteri çıktı
Kuzey Irak'ta helikopter düştü! TSK helikopteri dediler PKK helikopteri çıktı
Sahibi şaka olsun diye Pitbull'u serbest bırakınca olanlar oldu
Sahibi şaka olsun diye Pitbull'u serbest bırakınca olanlar oldu
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı repremden sonra sel vurdu! Ölü sayısı artıyor ölenlerin isimleri belli oldu
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı repremden sonra sel vurdu! Ölü sayısı artıyor ölenlerin isimleri belli oldu
Denizli ilçeleri yoğun kar yağışı altında her yer beyaza büründü
Denizli ilçeleri yoğun kar yağışı altında her yer beyaza büründü
İYİ Parti'de o isim Pazartesi günü CHP'yi bombalayıp istifa edecek iddiası! 'CHP, AK Parti'ye benzedi'
İYİ Parti'de o isim Pazartesi günü CHP'yi bombalayıp istifa edecek iddiası! 'CHP, AK Parti'ye benzedi'
‘Kuyu cinayeti’ firarisi 12 yıl sonra İzmir’de yakalandı
‘Kuyu cinayeti’ firarisi 12 yıl sonra İzmir’de yakalandı
THY'nin bazı seferleri iptal edildi
THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Celal Şengör Kılıçdaroğlu için 'yazık bize gittik gürültüye' dedi Mehmet Barlas'tan olay yazı
Celal Şengör Kılıçdaroğlu için 'yazık bize gittik gürültüye' dedi Mehmet Barlas'tan olay yazı