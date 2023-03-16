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Bursa'da okuldaki küfürlü tartışma sokağa taşınca kan aktı

Bursa'da okuldaki küfürlü tartışma sokağa taşınca kan aktı

BURSA'da 10. sınıf öğrencisi Berat A., okulda küfürleşerek tartışma yaşadığı 6. sınıf öğrencisini sokakta ikinci kez çıkan tartışmada kalçasından bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırılırken polis Berat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6.sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10.sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı. Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

Okuldan çıktıktan sonra tekrar karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.

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