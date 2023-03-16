Araç sahiplerine iyi haber! Motorine indirim üstüne indirim litresi ne kadar?

Araç sahiplerine iyi haber! Dün gece yarısı gelen 71 kuruşluk indirimin ardından motorine bir indirim daha geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.