Naci Görür 'şiddeti 9'u bulur' dedi herkes korktu Naci Görür'den yeni deprem paylaşımı

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremine ilişkin şiddeti 9 olur paylaşımına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Görür, "7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur" dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamasında, Marmara Bölgesinde deprem alarmı verdiklerinin altını çizen Naci Görür, özellikle kıyıda on kilometre içerisinde kalan alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini belirtmişti.

"Bazı şeyleri anlatamamışız"

Depremin büyüklüğünün ve şiddetinin farklı şeyler olduğunu vurgulayan Görür, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak: "İstek üzerine bir açıklama: Bir çok arkadaş hayretler içerisinde 'Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?' diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.