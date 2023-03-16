Ali Babacan canlı yayında 200 TL çıkarıp sordu

DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Sabit gelirlinin tamamının fakirleştiğini ve orta direk diye bir kavramın kalmadığını savunan Babacan, canlı yayında cüzdanından 200 TL çıkararak "Bu para 2009 yılında 134 dolar ediyordu, şu anda 9 dolar ediyor. Bunun sorumlusu kim?" dedi.

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Millet İttifakı'nın 6 ortağından biri olan DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"Millet İttifakı seçimi kazanacak" diyen Ali Babacan, “Biz hazırlıklıyız, vatandaşlarımız bunu anlıyor ve görüyor. Biz bu seçimi alacağız ve Türkiye’de demokrasi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Sabit gelirlinin tamamının fakirleştiğini ve orta direk diye bir kavramın kalmadığını ifade eden Babacan, canlı yayından cüzdanından 200 TL çıkararak gösterdi.

Babacan "200 Türk Lirası 2009’da tedavüle girdi. O dönem 134 dolar ediyordu. Bugün 9 dolar ediyor. 134 dolarlık paramız 9 dolara inmiş. Bunun sorumlusu kim? Niye bu para bu kadar değer kaybetti. Bu paranın değerini koruması gereken bağımsız bir Merkez Bankası’dır. Merkez Bankası birikmiş karının bir kısmını AFAD’a bağışlamış oldu. Zaten sen karını Hazine’ye devredeceksin, AFAD’ın zaten paraya ihtiyacı varsa Hazine ona verecek, AFAD’ta onu harcayacak. Kamu kuruluşlarının bağışı ne demek ya? Devlet sağ cebindekini çıkarıp, sol cebine koyuyor. Yoksul çok daha yoksul oldu. Zengin daha zengin oldu. Orta direk diye bir şey kalmadı. 2002’de işini doğru yapan insanları görevden alıp, ‘Bizden değil bunlar yerine bizim adamlarımızı koyalım’ deseydik asla Türkiye ekonomisini toparlayamazdık. Ben direndim, MB Başkanı ve yardımcılarını görevde tuttum” şeklinde konuştu.