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Şu ana kadar gördüğünüz bütün satılık ev ilanlarını unutun! Ev sahibi kadın astı

Şu ana kadar gördüğünüz bütün satılık ev ilanlarını unutun! Ev sahibi kadın astı

Tekirdağ'da bir kadın, komşu ile başa çıkamayınca evini satışa çıkardı ve evine de 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim" dedi.

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Tekirdağ Çorlu'da bir ev ilanı görenleri şaşırttı. Özge Şeber isimli kadın, Çorlu'da 1 yıl önce bir ev satın aldı ama iddiasına göre bir türlü huzurlu oturamadı. Yüksek sesle müzik ve kahkahaların olduğunu belirten Şeber, evinde hayalet gibi yaşadığını söyledi.

Defalarca şikayetçi olan kadının sorunu çözülmek bir yana daha da arttı. Polise, belediyeye şikayet edip sorunun önünü alamayan kadının aklına evini satılığa çıkarıp 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' pankartı asma fikri geldi.

Şeber'in iddiasına göre bu durum sitede yaşayanları da canından bezdirdi. Sitede çalışan güvenlik görevlileri tehditlerden usanıp istifa etmek zorunda kaldı.

"Delirecek noktaya geldim"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Şeber, "Doktora gittim, dışa vur dedi. Dışa vurulmuş hali bu, bıktım. Ben bu rahatsızlıkla baş edebilirim diyen varsa buyursun gelsin. 20 yıl çalışıp evde resmen komşu şiddeti görüyorum. Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim" dedi.

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