Yeni evli çift balayı tatilinde otel odasında ölü bulundu damadın dayısı ölüm nedeniyle ilgili konuştu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çift, Avcılar’da son yolculuklarına uğurlandı. Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Baca duvarının örülmesinde ihmal iddiası ortaya atılırken damadın dayısı otel işletmesine dava açacaklarını söyledi.
Olay, Nevşehir Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Geçtiğimiz Pazar günü düğünden sonra balayı tatili için gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti, haber alınmama üzerine yapılan kontrolde, kaldıkları odada ölü bulunmuştu.
İncelemenin ardından çiftin cenazeleri Avcılar Tahtakale Mahallesindeki ailelerine teslim edildi. Zeyneb-i Kübra Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazlarına yüzlerce seveni, yeni evli çiftin aileleri katıldı.
Cenaze namazının ardından yeni evli çift gözyaşları içinde Hadımköy Bahçeköy Mezarlığına defnedildi. Çiftten geriye düğünde çekilen mutlu fotoğraf ve görüntüler kaldı.
"Evlerine giremediler, , çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok"
Cenaze namazı öncesi konuşan gelinin dayısı Bülent Yazar, “Düğünleri vardı maalesef balayı için gönderdiğimiz yerden cenazelerini teslim ettiler. Davayı sonuna kadar devam edeceğiz, böyle ihmallerin olmaması için bunu aydınlatacağız. Diğer canlarımız yanmasın, her gün gençlerimiz evleniyor bu gibi, tatil yerlerine gidiyorlar. Acımız çok büyük, tarif edecek bir şeyim yok. Evlerine giremediler, götürdükleri eşyalarını dahi açamamışlar, çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok” dedi.