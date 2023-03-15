Yeni evli çift balayı tatilinde otel odasında ölü bulundu damadın dayısı ölüm nedeniyle ilgili konuştu

"Evlerine giremediler, , çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok"

Cenaze namazı öncesi konuşan gelinin dayısı Bülent Yazar, “Düğünleri vardı maalesef balayı için gönderdiğimiz yerden cenazelerini teslim ettiler. Davayı sonuna kadar devam edeceğiz, böyle ihmallerin olmaması için bunu aydınlatacağız. Diğer canlarımız yanmasın, her gün gençlerimiz evleniyor bu gibi, tatil yerlerine gidiyorlar. Acımız çok büyük, tarif edecek bir şeyim yok. Evlerine giremediler, götürdükleri eşyalarını dahi açamamışlar, çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok” dedi.