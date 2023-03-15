BIST 5.122
DOLAR 18,99
EURO 20,11
ALTIN 1.171,27
HABER /  SPOR

Başakşehir Avrupa defterini fark yiyerek kapadı

Başakşehir Avrupa defterini fark yiyerek kapadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Gent'e 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Belçika ekibi Gent'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 4-1 kazandı.

Orban 3 dakikada hat-trick yaptı

Gent'e galibiyeti getiren golleri 31, 32 ve 34. dakikalarda Orban ile 37. dakikada Cuypers kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 88. dakikada Janujaz attı.

1-1 berabere tamamlanan ilk maçın ardından Gent toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırırken Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti.

Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşananlardan sonra kulübede yıkıldı kaldı. Ellerini yüzüne götüren Belözoğlu'nun endişesi ve üzüntüsü her şeyin özeti oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı
AK Parti son anketi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne oldu?
AK Parti son anketi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne oldu?
PKK elebaşı Murat Karayılan: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
PKK elebaşı Murat Karayılan: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
AK Parti'de Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
AK Parti'de Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor
Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan 30 talebi
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan 30 talebi
Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil
Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil
Zonguldak'ta şap alarmı: 215 köy karantinaya alındı!
Zonguldak'ta şap alarmı: 215 köy karantinaya alındı!
Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Destici'den PKK ve altılı masaya tepki
Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Destici'den PKK ve altılı masaya tepki
'Zengin' bankasının Suudi ortağı 'artık para yok' dedi!
'Zengin' bankasının Suudi ortağı 'artık para yok' dedi!
Guterres: Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçelim
Guterres: Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçelim
Yüzde 90'ı silinecek yüzde 25 indirim yapılacak! Prim borcu olan EYT'lilere büyük müjde
Yüzde 90'ı silinecek yüzde 25 indirim yapılacak! Prim borcu olan EYT'lilere büyük müjde