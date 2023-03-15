Başakşehir Avrupa defterini fark yiyerek kapadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Gent'e 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Belçika ekibi Gent'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 4-1 kazandı.
Orban 3 dakikada hat-trick yaptı
Gent'e galibiyeti getiren golleri 31, 32 ve 34. dakikalarda Orban ile 37. dakikada Cuypers kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 88. dakikada Janujaz attı.
1-1 berabere tamamlanan ilk maçın ardından Gent toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırırken Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti.
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü her şeyi anlattı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşananlardan sonra kulübede yıkıldı kaldı. Ellerini yüzüne götüren Belözoğlu'nun endişesi ve üzüntüsü her şeyin özeti oldu.