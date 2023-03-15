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Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil

Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil

Bot hesaplar nedeniyle tartışma konusu olan İnce, Twitter'ın sahibine seslendi. İnce, gerçeğin ne olduğunun açıklanmasını isterken, söz konusu hesapların da silinmesi talebinde bulundu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bot hesap tartışmalarıyla konuşuluyor.

Sosyal medyadaki görünürlüğüne ilişkin soru işaretleri oluşan İnce, "Bir otobüs, bir telefon. Hepsi bu." demişti.

Bot hesap iddiaları

Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden İnce, paylaşımlarındaki etkileşimin bot hesaplarla yapıldığına dair söylentilere karşı çıktı.

Daha önce gazeteciler Nevşin Mengü ve Fatih Portakal ile tartışan 58 yaşındaki siyasetçi, sosyal medya hesabından Twitter'ın sahibi Elon Musk'a seslendi.

Hesap silme talebini Elon Musk'a iletti

İnce, İngilizce mesajında etiketlediği teknoloji milyarderi Musk'tan bot hesapların silinmesini istedi:

Sevgili Elon, rakiplerim beni Twitter'da takip eden ve destekleyen gençleri 'bot' hesaplar olarak suçluyor. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?

Eğer varsa, tüm adayların hesaplarından bot hesapları silebilir misin? Teşekkürler Elon Musk.

Twitter'ı satın alma sürecinde yaşanan tartışma

Teknoloji girişimcisi Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önce, söz konusu sosyal paylaşım platformundaki bot hesaplar için ayrıntılı bilgi talep etmişti.

Bir süre çıkmaza giren satın alma işlemi sonunda çözüme kavuşurken, Musk bot hesapları Twitter'dan kaldıracağını açıklamıştı.

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