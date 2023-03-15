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Emine Erdoğan'dan sel felaketinde vefat edenler için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan sel felaketinde vefat edenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı
Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Deprem bölgelerimizde meydana gelen sel felaketi ile bir kez daha kahrolduk. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıplarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

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