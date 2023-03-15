Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları'ndan kritik toplantı!

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi İstanbul il başkanları, sandık güvenliği ve kampanya süreci için toplandı.

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Millet İttifakı seçim çalışmalarına start verdi. Altılı Masa'nın İstanbul il başkanları, bugün bir araya gelerek seçim sürecinde yapılacakları konuştu.

CHP'den yapılan açıklamada, "Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları, seçim sürecine ilişkin saha planlaması ve sandık güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunmak üzere İl Başkanlığımızda bir araya geldi" denildi.

Toplantıya; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkan Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı katıldı.