Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener görüştü! 1.5 saat sonra açıkla yok, kriz mi var?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından da iki lider herhangi bir açıklama yapmadı. Davutoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de görüşeceği bildirildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkez'inde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, bir saat 15 dakika sürdü.

Akşener ve Davutoğlu, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

Ahmet Davutoğlu'nun 3 liderin de programlarında yer almayan görüşme trafiği başlatması, Millet İttifakı içinde yeni bir kriz mi yaşanıyor sorusunu gündeme getirdi.