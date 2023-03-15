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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü o deniyor! Daha önce de göreve getirilmişti

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü o deniyor! Daha önce de göreve getirilmişti

Seçim sonrası yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Trabzonspor'da Samet Aybaba'nın takımın başına geleceği iddia edildi.

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25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü kongre ile yeni başkanını seçecek Trabzonspor'da yeni başkan ve yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Tüzük gereği söz konusu tarihe kadar bordo-mavili ekipte başkanlık görevinde oturacak olan asbaşkan Ertuğrul Doğan, deneyimli teknik adam Samet Aybaba'ya sıcak bakıyor.

Daha önce de Trabzonspor'u çalıştırmış olan Samet hocanın, sezon sonuna kadar ki en iyi aday olacağı düşünülüyor. Zira camiayı da tanıyan Aybaba, tecrübesi ile bu süreci en iyi yönetecek isimlerin başında geliyor.

Sezonun geri kalan kısmında Türkiye Kupası hedefi bulunan Trabzonspor, daha önce Samet Aybaba ile yine bu kulvarda şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli hoca ile bu kupadaki hedefini devam ettirmeyi planlayan camia, kritik süreç için en iyi tercihi yapmaya çalışıyor ve Samet hoca ile tekrar zafere ulaşabileceğini düşünüyor.

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