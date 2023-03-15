Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi! Can kaybı büyüyor! Bodrumdan 5 kişinin cesedi çıktı

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde can kaybı 10'a yükseldi. Şanlıurfa'da sel sularının bastığı bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedeni bulundu...

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Depremin yıktığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sel felaketine dönüştü. Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da da sel sularına kapılan konteynerdeki 4 kişiden birinin cansız bedeni bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişininse kayıp olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan sonra, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Depremden kaçanların sığındığı konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor.

Adıyaman'da bir bahçede konteynarda kalan depremzedelerin sel sularına kapıldı, bir kişi öldü, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alt geçitten cansız bedeni çıkarıldı

Sel suları nedeniyle Abide Kavşağı'nda araçları ile alt geçitte mahsur kalanlardan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulunan kişinin cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

8 büyükbaş hayvan telef oldu

Sağanak yağış Şanlıurfa'da kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sel ve taşkınlar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ahırları da su bastı. Ahırda bulunan Salih Demir isimli besiciye ait 8 büyükbaş hayvan telef oldu.