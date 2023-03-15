BIST 5.115
DOLAR 18,98
EURO 20,01
ALTIN 1.174,41
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi! Can kaybı büyüyor! Bodrumdan 5 kişinin cesedi çıktı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi! Can kaybı büyüyor! Bodrumdan 5 kişinin cesedi çıktı

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde can kaybı 10'a yükseldi. Şanlıurfa'da sel sularının bastığı bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedeni bulundu...

Abone ol

Depremin yıktığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sel felaketine dönüştü. Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da da sel sularına kapılan konteynerdeki 4 kişiden birinin cansız bedeni bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişininse kayıp olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan sonra, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 

Facianın görüntüsü ortaya çıktı! Anne hayatını kaybetti, 3 çocuk aranıyor: Sel suları konteyneri böyle yuttu!

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Depremden kaçanların sığındığı konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor.

Adıyaman'da bir bahçede konteynarda kalan depremzedelerin sel sularına kapıldı, bir kişi öldü, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alt geçitten cansız bedeni çıkarıldı

Sel suları nedeniyle Abide Kavşağı'nda araçları ile alt geçitte mahsur kalanlardan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulunan kişinin cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

8 büyükbaş hayvan telef oldu

Sağanak yağış Şanlıurfa'da kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sel ve taşkınlar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ahırları da su bastı. Ahırda bulunan Salih Demir isimli besiciye ait 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi
Foto Galeri Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
'Şifa bulma' niyetiyle evden çıkan kadın sırra kadem bastı
'Şifa bulma' niyetiyle evden çıkan kadın sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği gün ve saat belli oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği gün ve saat belli oldu!
Depremzedeye ÖTV'siz araç talebi Ticaret Bakanlığı'na da iletildi
Depremzedeye ÖTV'siz araç talebi Ticaret Bakanlığı'na da iletildi
Düğün konvoyunda damat ve gelinin ‘pes’ dedirten görüntüsü
Düğün konvoyunda damat ve gelinin ‘pes’ dedirten görüntüsü
"Hakkımı helal etmiyorum" diyen Gökhan Zan'dan flaş açıklama: "Nasıl insanlarsınız"
"Hakkımı helal etmiyorum" diyen Gökhan Zan'dan flaş açıklama: "Nasıl insanlarsınız"
Suudi Arabistan'dan petrol piyasasını sarsacak açıklamalar
Suudi Arabistan'dan petrol piyasasını sarsacak açıklamalar
Bakan Akar'dan Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı hakkında açıklama
Bakan Akar'dan Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı hakkında açıklama
AK Parti SKM Başkanlığına atama
AK Parti SKM Başkanlığına atama
Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması
Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı