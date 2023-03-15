Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul müdürü 54 yaşındaki Nalan Soylu mesaiye gelmeyince öğretmen arkadaşları endişelendi. Müdürün evine gelen arkadaşları kapı açılmayınca ekiplerden yardım istedi. Çilingir yardımıyla girilen evde Nalan Soylu'nun cenazesine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Fethiye Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi. Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları Soylu'nun evine gitti.

Uzun süre kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.

Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Soylu'nun acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.

Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Soylu'nun cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.