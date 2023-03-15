Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar

Sel felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli,2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.Abone ol
Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinden bir çok vatandaş etkilendi. Atatürk Havalimanı’ndan sel felaketinin yaşandığı illere 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı ile yola çıktı.
Askeri uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapacak. Ekipler, oradan felaketin yaşandığı yerlere gidecek.
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