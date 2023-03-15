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Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar

Sel felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli,2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinden bir çok vatandaş etkilendi. Atatürk Havalimanı’ndan sel felaketinin yaşandığı illere 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı ile yola çıktı.

Askeri uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapacak. Ekipler, oradan felaketin yaşandığı yerlere gidecek.

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