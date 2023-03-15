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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

 Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için” ifadelerine yer verdi.

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