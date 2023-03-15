Galeria'dan kaçak Suriyeli seçmen çıktı iddiası Meclis'e taşınıyor

Diyarbakır'da depremin yıktığı simge yapılardan Galeria Sitesi'nde eşyalarını almak için başvuran depremzedelere verilen resmi belgelerde iş yeri olarak kullandıkları meskenlere Suriyeli mültecilerin kaydedildiğini ortaya çıktı.

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14 Mayıs’ta birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için seçim takvimi yayımlandı, seçmen kütükleri ve sandık güvenliği tartışması yeniden alevlendi. Diyarbakır'da ortaya çıkan bir skandal ise durumun vehametini ortaya koydu. Depremin yıktığı simge yapılardan Galeria Sitesi'nde eşyalarını almak için başvuran depremzedelere verilen resmi belgeler, iş yeri olarak kullandıkları meskenlere Suriyeli mültecilerin kaydedildiğini ortaya çıkardı.

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için seçim takvimi yayımlandı, seçmen kütükleri ve sandık güvenliği tartışması yeniden alevlendi. Maraş depremlerinde bir bloğu çöken ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nden bir de 'seçmen skandalı' çıktı. Galeria'daki eşyalarını tahliye etmek için resmi belge alan vatandaşlar, mesken olarak kayıtlı olan ancak iş yeri olarak kullandıkları dairelerde çok sayıda Suriyeli mültecinin kayıtlı olduğunu öğrendi.

Nüfus Müdürlüğü’ne gittik, ‘silemeyiz’ diyorlar

20 yıldır büro olarak kullanılan bir adreste yedi Suriyelinin kayıtlı olduğu ortaya çıkarken, avukat Sertan Yentürk de altı yıl önce satın aldığı ve büro olarak kullandığı meskende iki Suriyeli’nin kayıtlı olduğunu tespit etti. Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; Yentürk “Nüfus Müdürlüğü’ne gittik, ‘silemeyiz’ diyorlar, sıkıntı çıkarıyorlar. Bir arkadaşımın evinde ise 11 Suriyeli çıktı. İnsanların nüfustan sadece evlerini değil, varsa işyeri olarak kullanılan meskenlerini de kontrol ettirmeleri gerekir” diye konuştu.

Ufacık bir ayrıntıyı ihmal etmemeli

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bütün muhalefet partilerine çağrı yaparak, konutlar ve mesken statüsündeki işyerlerinin kontrol edilmesini istedi. İpekyüz “Kritik bir süreçteyiz. Hiç kimse ufacık bir ayrıntıyı ihmal etmemelidir. Günlerdir herkese, ‘evinizdeki adreslere bakın’ deniliyor. Şu anda boş evler, mesken konumunda olup işyerleri olarak kullanılan yerlere bakmak gerekiyor” dedi. İpekyüz, konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını da söyledi.