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Ümraniye’de satışa 1 saat kala motosiklet sahibi hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de satışa 1 saat kala motosiklet sahibi hayatının şokunu yaşadı

Ümraniye’de bir vatandaşın satışa çıkardığı 100 bin Lira değerindeki motosiklet, satışına 1 saat kala park halinde olduğu esnada 2 şüpheli tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Engin Şık isimli vatandaş bir süre önce satın aldığı motosikleti internet üzerinden satışa çıkardı. Alıcı ile anlaşan Şık’a ait motosiklet, satışının yapılmasına 1 saat kala park halinde durduğu evinin önünden çalındı.

Sokağa motosiklet üzerinde giriş yapan 2 şüpheli, önce çevreyi kontrol etti ardından park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. 

"Benim motosikleti görünce iniyorlar"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan motosiklet sahibi Engin Şık, “Motosikleti daha yeni almıştım. Satmak için internet üzerinden satışa koymuştum. Alıcı ile anlaşmıştık. Saat 09.00’da satacağım motosikleti 08.00’da çaldılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi sokağa giriyorlar. Benim motosikleti görünce iniyorlar. Kısa süre içinde çalıp götürüyorlar. Şu anki maddi kaybım 100 bin Lira civarında” dedi.

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