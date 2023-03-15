Şanlıurfa'da bir araç sel sularına kapıldı! Dalgıçlar arama yapıyor

ŞANLIURFA Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan araçta bulunan 7 kişi, bölgeye gönderilen dalgıçlar tarafından arandı. Dalgıçların arama çalışması yoğun çamur nedeniyle kısa sürdü.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçeside sel sularına kapılan bir araçta bulunan 7 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sabahın ilk ışıkları ile dalgıçlar suda arama çalışması başlattı.

Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi.

Suların çekilmesinin ardından 7 kişinin içinde bulunan aracı arama çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.