HÜDA PAR AK Parti'den 8 milletvekilliği istedi! HÜDA PAR'ın kaç oyu var? Hangi illerden vekil istedi?

AK Parti ile ittifak pazarlığına oturan HÜDA PAR, Doğu ve Güneydoğu'daki sekiz ilde, seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini istedi. AK Parti'nin cevabı ne oldu?.. İKİ Parti son pazarlığa ne zaman oturacak? HÜDA PAR 2018 seçimlerinde kaç oy almıştı...

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR), AK Parti ile sürdürdüğü TBMM seçimlerine yönelik ittifak görüşmelerinde, 8 milletvekilliği istediği iddia edildi. Milliyet'in haberine göre HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AK Partiden güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan sekiz ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

2018 seçimlerinde 157 bin oy almıştı

2015 genel seçimlerine bağımsız adaylarla giren HÜDA PAR, Adana, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa’da seçimlere katıldı. 2018’deki seçimlere parti olarak 55 ilde katılan HÜDA PAR, Türkiye genelinde 157 bin oy (yüzde 0.37) almıştı.

8 ilden seçilecek sıradan aday istedi

AK Parti kulislerinde konuşulan iddiaya göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AK Parti ile yapılan görüşmelerde, güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

İttifak olmazsa ne olacak?...

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, Genel Başkan Yapıcıoğlu’nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği AK Parti görüşmesine çevrildi.

En fazla vekille Meclis'te olmak istiyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “kaç milletvekili beklentiniz var?” sorusuna, “Sayı pazarlığı yapmıyoruz. Biz Meclis’e temsil edilmek ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz ama bu bizim için tek ölçüt değil. Biz mevcut cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Eğer rengimizi, fikrimizi veya parti programımızı değiştirecek kararlar istenirse hiçbir ittifakta yer almayacağız” dedi.