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Adana Demirspor'dan Belhanda için 'kadro dışı' açıklaması

Adana Demirspor'dan Belhanda için 'kadro dışı' açıklaması

Adana Demirspor, Younes Belhanda'ya 180 bin Euro para cezası verildiğini, oyuncunun kadro dışı bırakılmayacağını açıkladı.

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Adana Demirspor, takım oyuncuları ve teknik heyetin isteğiyle Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmadığını ancak 180 bin Euro ceza kesildiğini açıkladı. Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da rakibine yaptığı hareket sonrası 22. dakikada direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya kulübünden para cezası geldi.

Adana Demirspor'un açıklaması şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 Euro para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir."

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