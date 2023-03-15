Rize'de trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

RİZE'de iki arkadaş arasında trafik cezası nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Eray Karadeniz, tartıştığı S.K. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

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Rize'nin Pazar ilçesinde Eray Karadeniz (35), trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşı S.K. (36) tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, ilçenin Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve arkadaşı S.K'ya ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz'e polis tarafından trafik cezası kesildi.

Cezayı öğrenen S.K, sokak ortasında Eray Karadeniz ile tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada S.K, belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı.

3 merminin isabet etmesi sonucu yere düşen Karadeniz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Eray Karadeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karadeniz'i vurduktan sonra eline silah ile olay yerinen uzaklaşan Suat K. polisin gelmesiyle tekrar olay yerine dönerek teslim oldu.

Suat K.'nin elindeki tabanca ile olay yerinden uzaklaştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Katil zanlısı solda- öldürülen kişi sağda