Jorge Jesus giderse yerine kim gelecek?

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılması ihtimaline karşın Arjantinli çalıştırıcı Marcelo Gallardo'yu listeye aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Türkiye'ye uyum sağlayamıyorum" diyerek ayrılık sinyali vermesi sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin Jesus'un ayrılık ihtimaline karşılık teknik direktör arayışlarına başladığı belirtildi.

GALLARDO İDDİASI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin Jesus'un yerine Marcelo Gallardo'yu düşündüğü ifade edildi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında olduğu kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde River Plate ve Nacional takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki Gallardo'nun kariyerinde 10 kupa bulunuyor.

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

1992 yılında River Plate'de profesyonel olan Marcelo Gallardo, 1999 yılında AS Monaco FC'ya transfer oldu. İlk sezonunda Division 1 şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda 2000 yılında Ligue 1'in en iyi oyuncusu seçildi. 2003'te tekrar River Plate'ye dönen Gallardo, 2007'de tekrar Fransa'ya gitti ve Paris Saint-Germain FC'e transfer oldu.

Gallardo, Arjantin forması altındaki ilk maçına 1994 yılında Şili karşısında çıktı. Millî forma altında 44 maça çıktı ve 13 gol attı.

2008 yılında ABD takımı olan DC United'a transfer oldu.Aynı yıl tekrar River Plate'ye döndü. Kariyerinin son yılında yani 2010 yılında Nacional'a transfer oldu. 2011 yılında futbolu bu takımda bıraktı. 2012 sezonunda bu takımda teknik direktörlük yaptıktan sonra şu anda River Plate ile anlaştı. Şu anda River Plate'de teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

Teknik direktörlük kariyerine ilk kez Uruguay ekibi Nacional'de başlayan Marcelo Gallardo, 2011-2012 yılında 1,95 puan ortalamasını tutturarak; o yıl ilk kupasını kazandı. 2011-12 yılını Uruguay Şampiyonu olarak tamamlayan Gallardo, sezon sonunda kulüple anlaşamayarak Uruguay'dan ayrıldı. 2 yıl boşta kalan teknik adam, 2014 yılında ülkesinin takımlarından River Plate ile anlaştı.

Nacional'de tutturduğu galibiyet istatistiğinin bir benzerini River Plate ekibinde tutturan Marcelo Gallardo, 7 yıllık süreçte 12 kupa kazandı. Uluslararası kupalar da kazanmayı başaran Gallardo, zaten bilindik bir takım olan River Plate'yi yeniden zirveye taşıdı. 7 yılda 12 kupa kazanan 45 yaşındaki teknik adam, 307 maça çıkıp 1,85 puan ortalamasını tutturdu.