Pentagon: Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sına çarptı!

Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

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ABD, Karadeniz'de Rus savaş uçağının Amerikan İHA'sını düşürmesine ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Karadeniz'de sıcak gelişme!

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.

Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.” denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Mq-9'un dikkat çeken özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen insansız saldırı hava aracı MQ-9, turboprop motoru sayesinde saatte 250 knot hız yapıyor ve 40.000 feet irtifaya kadar çıkabiliyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin yaklaşık olarak uçuş süresi ise 20 saat. Uçuş süresi taşıdığı faydalı yüke göre değişiklik gösteriyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin 1,5 ton ağırlığında Hellfire füzeleri ve GBU-12 Lazer Güdümlü Bombalar gibi mühimmatları taşıma kapasitesi bulunuyor.

Kasım Süleymaniyi öldüren siha!

3 Ocak 2020'de, Bağdat Uluslararası Havaalanı'na yapılan bir ABD MQ-9 füze saldırısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Kasım Süleymani'yi ve Irak Haşdi Şabi Kuvvetleri komutan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

Beyaz saray'dan açıklama geldi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağının çarpması sonucu düşürülen İHA hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Rusya ve ABD arasındaki İHA geriliminin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinde görev yapan ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçakları tarafından yapılan önlemenin ardından uluslararası sulara düşmesi hakkında ABD Başkanı Joe Biden’ın bilgilendirildiğini ifade etti.

Bu tür başka önlemelerin olduğunu ifade eden Kirby, söz konusu olayın ABD’ye ait İHA’nın düşmesi nedeniyle önemli olduğu belirterek, Rusya’nın pervasızca, tehlikeli ve profesyonel olmayan bir şekilde hareket ettiğini açıkladı. Kirby, "Dışişleri Bakanlığı doğrudan Rus mevkidaşlarıyla konuşacak ve bu tehlikeli, profesyonelliğe aykırı önleme konusundaki endişelerimizi dile getirecek" dedi.

Nato müttefikleri bilgilendirildi

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli’nin NATO müttefiklerini bilgilendirdiği aktarıldı.

ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA’nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz’e düşürüldüğü açıklanmıştı.