Emekliye Ramazan Bayramı piyangosu! Bu haber EYT'liye göbek attıracak detaylar belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi gazetede yayınlandı ve SGK önlerinde binlerce EYT'li emeklilik için başvurularını yaptı. Mart ayı içerisinde başvuru yapanların Nisan ayında ilk maaşlarını alacağı konuşulurken milyonlarca emeklinin ve EYT'lini gözü kulağı gelecek Ramazan Bayramı ikramiyesi müjdesinde. Peki bu yıl emekliler Bayram ikramiyesi ne kadar alacak? EYT'liler bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili emeklini merak ettiği detaylar...

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Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyesinden gelecek müjdeli haberde. EYT'liler emekli olmanın mutluluğunu yaşarken mart ayı içerisinde SGK'ya başvuru yapanların ilk maaşlarını nisan ayı içerisinde alması bekleniyor. Peki EYT'li Ramazan Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? 2023 yılında emeklilere Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detayları haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile 2018 yılından bu yana emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişilere dini bayramlar öncesinde yani yılda iki defa bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emekliye maaşa ek olarak verilen bayram ikramiyesi ödemesi ilk olarak 1000 TL tutarında ödenmişti. 2020 yılında koronavirüs pandemisi sırasında ise bayram ikramiyesinde 100 TL’lik bir artış olmuş ve 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Geçtiğimiz yıl da emekli bayram ikramiyesine zam beklendi ancak emekliler bu konuda hayal kırıklığı yaşadı. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte son dakika detayları…

EYT’lilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

2023 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara devlet tarafından tamamen karşılıksız olarak verilen emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Bu yıl asgari ücret zammı, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı sonrasında emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam da merak konusu oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi zamlı bayram ikramiyesi alma hayali kuruyor. Şu anda emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili birkaç farklı formül var.

Bunlardan ilki emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranında yani yüzde 30 oranında artış yapılması. Diğer bir formül ise her bayram öncesi emekli bayram ikramiyesinin 2500 TL olarak ödenmesi. Şu anda her iki formül de kesinleşmedi. Ancak Nisan ayı başına kadar kesin olarak açıklanması bekleniyor.