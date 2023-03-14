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Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na skandal çağrı! Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın

Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na skandal çağrı! Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na skandal bir çağrıda bulundu. Dini kitapların sınırlı sayıda basılması gerektiğini söyleyen Aysever, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alarak "Kapısına kilit vuracaksın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için tarih olarak 14 Mayıs'ı attığı imzayla kesinleştirdi. Bununla birlikte Türkiye 61 gün sonra sandık başına gidecek. Seçimde ilk turda yüzde 50+1'e bir aday ulaşamazsa ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacak. Seçimlere çok az bir sürenin kaldığı bu günlerde Türkiye'de hareketli günler yaşanıyor. Birbirinden farklı isimlerin yaptığı açıklamalar ve çağrılar gündeme bomba gibi düşüyor. Onlardan biri de Gazeteci Enver Aysever'in Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı skandal çağrı.

Video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Aysever, Kılıçdaroğlu'na "Kapısına kilit vurulsun' diyerek çağrıda bulundu. Aysever, "Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın" dedi.

Aysever'in skandal açıklamaları şu şekilde:

"Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın, Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor, bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu ve bu tür kitap gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip, ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasını sağlayacaksın.

Dini kitapları sınırlı sayıda basacaksın

Altını çiziyorum dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı'nın kültür hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propogandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer üniversite yayınında çıkması gerekir."

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