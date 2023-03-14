Bomba kulis!.. HDP seçime girmiyor! Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girecekler

ANAYASA Mahkemesi'nde kapatma davası süren HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere katılmama kararı aldığı iddia edildi. HDP'nin önemli isimlerinin seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin listelerinden girmesinin kesinlik kazandığı, böylece kapatma davasından etkilenmemeyi planladıkları belirtiliyor.

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gitmeye hazırlanırken, ne yapacağı en çok merak edilen partilerin başında gelen HDP'yle ilgili Ankara kulisleri hızlandı. Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası süren HDP'ye sözlü savunma için 11 Nisan'a kadar süre verilmişti. Kapatma davası baskısı altındaki HDP, "bizim B ve C planlarımız var" açıklaması yapmıştı.

Yarın olağanüstü toplantı yapılacak

HDP'nin B planı belli oldu. HDP seçimlere katılmayacak onun yerine HDP'nin önemli isimleri ve belirleyeceği adaylar seçime girme hakkı kazanan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin listelerinden aday gösterilecek. Bu kararın yarın yapılacak olan HDP'deki olağanüstü toplantıdan sonra açıklanacağı belirtiliyor.

Artıbir Araştırma duyurdu...

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'nin seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin listelerinden girmesi kesinlik kazanmış. Bu aşamadan sonra HDP'nin üzerinde Demokles'in kılıcını sallayamayacaksınız. HDP'nin B,C,D planı her zaman vardır" paylaşımı yaptı.

Yarın karar alınacak, perşembe açıklanacak

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı da, HDP'nin yarın yapılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verilip verilmeyeceğine karar verilecek olan HDP'nin olağanüstü toplantısıyla ilgili flaş iddiaları köşesine taşıdı. "14 Mayıs seçiminde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adını çok duyacaksınız!" diyen Hürrem Elmasçı, "Bana gelen bilgilere göre, bu toplantının ana konusu, genel seçime hangi parti adıyla girilecek olması…" dedi.

Yarın büyük ihtimalle HDP adıyla seçime girmeme kararını alıp, bunu perşembe günü kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Elmasçı, "HDP yerine seçime girilecek parti, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olacak…" dedi.