Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu! Ön sipariş için tarihe dikkat

Gelen son dakika haberine göre Togg'un fiyatı belli oldu. Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

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Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı belli oldu.

Togg'dan yapılan açıklamada "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz" dedi.

Karakaş, siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceklerini kaydetti.